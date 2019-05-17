Москва в пятницу примет Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги пройдет в столичном дворце спорта "Мегаспорт" в пятницу. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 11 стран, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента спорта города Москвы.

"Дворец спорта "Мегаспорт" (Ходынский бульвар, 3) примет Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 11 стран - Австрии, Финляндии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Венгрии, Швеции, Швейцарии, Украины и России", - говорится в сообщении.

Церемония открытия состоится в 18:00 мск. Билеты можно получить бесплатно в кассах Дворца спорта. Россию на соревнованиях представят чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы Дарина Козлова и Алексей Кондрашин, а также чемпионы страны Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов.

Акробатический рок-н-ролл зародился в России в 1986 году. Это уникальный вид спорта, сочетающий красоту танца и сложность акробатических элементов.

Буги-вуги по праву считается "артистическим видом танца". В соревновательную программу обязательно входят акробатические фигуры и поддержки, исполнение которых требует от спортсменов хорошей физической подготовки. Участники соревнований по буги-вуги должны демонстрировать понимание музыкальной структуры, ритма, бита, мелкой и крупной музыкальности.