Баскетболисты ЦСКА победили мадридский "Реал" и вышли в финал Евролиги

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги. Соревнования проходят в испанском городе Витория-Гастейс.

Самыми результативными игроками матча стали защитники ЦСКА Нандо де Коло и Серхио Родригес, в активе которых по 23 очка. В составе "Реала" больше всех очков набрал защитник Фабьен Козёр - 18.

ЦСКА восьмой раз подряд играет в "Финале четырех" Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016), еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года столичный клуб лишь один раз не выходил в "Финал четырех" турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале уступил "Реалу" (83:92), а затем в матче за бронзовые медали проиграл литовскому "Жальгирису" (77:79).

В завершившемся регулярном чемпионате ЦСКА занял второе место, первым стал турецкий "Фенербахче". "Реал" по итогам регулярного сезона Евролиги стал третьим.

В финале ЦСКА встретится с турецким "Анадолу Эфес", победившим в своем полуфинале "Фенербахче". Финал и матч за третье место пройдут 19 мая.