Казанский "Зенит" сыграет с итальянской "Чивитановой" в финале волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 18 мая. Волейболисты казанского "Зенита" сыграют против итальянской "Чивитановы" в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча состоится в субботу в Берлине.

Ранее победитель волейбольной Лиги чемпионов определялся по итогам "Финала четырех", однако Европейская конфедерация волейбола (CEV) изменила формат проведения турнира. В нынешнем сезоне четвертьфиналы и полуфиналы прошли в двухматчевом формате, а финал будет состоять из одной встречи.

Впервые в истории Лиги чемпионов два года подряд в финале мужского турнира сыграют одни и те же команды. В мае прошлого года "Зенит" победил "Чивитанову" со счетом 3-2. Клубы также встречались в рамках чемпионата мира в 2018 году, тогда казанская команда уступила в пятом сете на тай-брейке, ведя в счете - 14:9.

Команда Джанпаоло Медеи серьезно усилилась в минувшее межсезонье. Состав "Чивитановы" пополнили бразильский связующий Бруно, кубинский блокирующий Робертланди Симон и кубинский доигровщик с бразильским паспортом Йоандри Леал. Также в составе итальянского клуба выступает лучший бомбардир нынешнего турнира Лиги чемпионов болгарин Цветан Соколов. На пути к финалу "Чивитанова" в двух матчах победила московское "Динамо".

"Зенит" в преддверии финала Лиги чемпионов уступил кемеровскому "Кузбассу" в финале чемпионата России. Клуб получил небольшую паузу для восстановления после национального первенства. Главным оружием казанской команды по-прежнему является француз Эрвин Нгапет, которому всегда готовы составить компанию Максим Михайлов и Мэтт Андерсон. На пути к финалу борьбу завершил петербургский "Зенит", в четвертьфинале соревнований в двух матчах уступив польскому клубу "Скра".

В рамках финала Лиги чемпионов в Берлине пройдет матч между женскими командами. В финальном матче встретятся итальянские команды "Игор Горгондзола" и "Имоко Воллей". Наиболее близким к финалу из российских клубов было московское "Динамо". В четвертьфинале российские волейболистки уступили по сумме двух матчей турецкому "Вакыфбанку".