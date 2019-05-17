Россиянин Попов завоевал серебро на чемпионате мира по тхэквондо

ТАСС, 18 мая. Российский спортсмен Георгий Попов занял второе место в весовой категории до 54 кг на чемпионате мира по тхэквондо. Соревнования проходят в английском Манчестере.

В финальном поединке Попов уступил представителю Южной Кореи Пэ Чон Со со счетом 24:53. Бронзовыми призерами европейского первенства стали бразилец Пауло Мело и иранец Армин Хадипур.

В четверг призер Олимпийских игр россиянин Алексей Денисенко завоевал бронзу в категории до 68 кг, уступив в полуфинале испанцу Хавьеру Пересу. Золото в данной весовой категории завоевал британец Брэдли Синден, победивший в полуфинале южнокорейца Ли Дэ Хуна.

Чемпионат мира по тхэквондо проходит раз в два года, впервые соревнования проходят в Великобритании. В 2012 году Манчестер принимал чемпионат Европы. На предыдущем чемпионате мира, который прошел в Южной Корее, сборная России завоевала 7 медалей (1 золотая, 4 серебряные, 2 бронзовые).