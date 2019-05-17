{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россиянин Попов завоевал серебро на чемпионате мира по тхэквондо

В финале он уступил южнокорейскому спортсмену

ТАСС, 18 мая. Российский спортсмен Георгий Попов занял второе место в весовой категории до 54 кг на чемпионате мира по тхэквондо. Соревнования проходят в английском Манчестере.

В финальном поединке Попов уступил представителю Южной Кореи Пэ Чон Со со счетом 24:53. Бронзовыми призерами европейского первенства стали бразилец Пауло Мело и иранец Армин Хадипур.

В четверг призер Олимпийских игр россиянин Алексей Денисенко завоевал бронзу в категории до 68 кг, уступив в полуфинале испанцу Хавьеру Пересу. Золото в данной весовой категории завоевал британец Брэдли Синден, победивший в полуфинале южнокорейца Ли Дэ Хуна.

Чемпионат мира по тхэквондо проходит раз в два года, впервые соревнования проходят в Великобритании. В 2012 году Манчестер принимал чемпионат Европы. На предыдущем чемпионате мира, который прошел в Южной Корее, сборная России завоевала 7 медалей (1 золотая, 4 серебряные, 2 бронзовые).

Еврокубки
Президент ЦСКА назвал потрясающей победу армейцев над "Реалом" в баскетбольной Евролиге
Андрей Ватутин отметил игру команды в заключительной четверти
Читать полностью