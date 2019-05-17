Тремя субботними матчами стартует предпоследний тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 18 мая. Программа 29-го тура чемпионата России по футболу стартует в субботу тремя матчами. "Уфа" сыграет с "Оренбургом", ЦСКА будет противостоять "Ахмату", а "Крылья Советов" встретятся со "Спартаком".

Игровой день начнется в Уфе в 14:00 мск, где одноименная команда примет "Оренбург". Подопечные Вадима Евсеева с 26 очками располагаются на 14-м месте, что означает для них участие в переходных матчах. "Уфа" с приходом нового тренера набирает очки стабильней, чем с предыдущими наставниками, однако покинуть 14-ю строчку ей будет очень тяжело. От спасительного 12-го места команду отделяют пять очков.

"Оренбург" уже не решает каких-либо турнирных задач, клуб набрал 37 очков и идет девятым в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова не выигрывает четыре тура подряд, что можно связать с отсутствием мотивации, так как вылет ей не грозит, а на еврокубки оренбургский коллектив изначально не рассчитывал. Возможно, на игру определенным образом повлияют и слухи по поводу перехода Федотова на пост главного тренера казанского "Рубина".

Предстоящую встречу обслужит арбитр Алексей Матюнин (Москва). В матче первого круга "Оренбург" дома одержал минимальную победу - 1:0. История противостояния соперников идет с 2010 года, когда команды играли друг с другом в чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Всего "Оренбург" одержал четыре победы, "Уфа" была сильней в трех матчах, также две встречи завершились вничью.

ЦСКА постарается отстоять место в еврокубках

В 16:30 мск на стадионе "ВЭБ-Арена" начнется матч между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом". Армейцы впервые за долгое время рискуют остаться не только без Лиги чемпионов, но и без еврокубков. Столичная команда, в прошлом туре уступившая петербургскому "Зениту" (1:3) - новоиспеченному чемпиону страны, набрала 45 очков и занимает пятое место. По основному показателю с ЦСКА сравнялся тульский "Арсенал", рвущийся в Лигу Европы.

Подопечные Виктора Гончаренко все еще надеются на Лигу чемпионов, куда москвичи стабильно выходят в последние годы. Важным фактором является не только уровень соперничества, но и финансовый аспект, так как участие в главном европейском турнире принесет больше денег, нежели игра в Лиге Европы. Догнать набравший ход московский "Локомотив", который с 52 баллами занимает второе место, дающее право на выход в групповой этап Лиги чемпионов, уже не получится. Поэтому подопечным Гончаренко остается надеяться на третью строчку, где сейчас располагается "Краснодар" (50).

Для достижения данной цели армейцам необходимо дома обыграть неуступчивый "Ахмат", грозненский коллектив уже выбыл из борьбы за еврокубки, с 39 очками занимая седьмое место. Однако можно не сомневаться, что грозненцы навяжут борьбу красно-синим. В последних пяти турах команда Рашида Рахимова набрала девять очков, не потерпев ни одного поражения. ЦСКА же чувствует себя не очень уверенно, поэтому, вероятно, в субботу армейцы завершат борьбу за выход в Лигу чемпионов.

Главным арбитром на предстоящий матч назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Во встрече первого круга "Ахмат" дома уступил ЦСКА со счетом 0:2.

"Спартак" продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов

Заключительный матч первого игрового дня 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Самаре, где местные "Крылья Советов" примут московский "Спартак". Встреча начнется в 19:00 мск.

Как и ЦСКА, красно-белые ведут борьбу за место в Лиге чемпионов - "Спартак" на одно очко опережает армейцев и на четыре балла отстает от "Краснодара". Путевка в главный еврокубок нужна команде для того, чтобы спасти неоднозначный сезон. Недавно в стане столичного клуба произошли серьезные кадровые изменения - Томас Цорн был назначен на пост генерального директора, а Сергей Михайлов занял место заместителя председателя совета директоров клуба. При этом команда снова пострадала от очередного скандала с участием полузащитника Дениса Глушакова, который матч в Самаре пропустит, поэтому внимание к "Спартаку" сейчас велико, и подопечные Олега Кононова не имеют права на осечку.

Столичный клуб подходит к игре с "Крыльями Советов", выиграв две встречи подряд. У хозяев негатив связан с затянувшейся пятиматчевой серией без побед, которая откинула команду с 28 очками на 13-е место. С особенным настроем на встречу против москвичей могли бы выйти бывший спартаковец Александр Самедов и арендованный у столичного клуба Джано Ананидзе, однако они досрочно закончили сезон из-за травм. При этом шанс показать себя есть у Артема Тимофеева, который также находится в аренде в самарской команде.

На матче будет работать арбитр Василий Казарцев (Санкт-Петербург). В игре первого круга "Спартак" победил "Крылья Советов" со счетом 3:1.