Российские хоккеисты постараются победить латвийцев и обеспечить себе выход в плей-офф ЧМ

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в своем пятом матче на чемпионате мира сыграет с командой Латвии. Победы гарантирует россиянам место в плей-офф турнира.

Подопечные Ильи Воробьева выиграли во всех четырех стартовых матчах и набрали 12 очков. Такой же показатель имеют швейцарцы, но они уступают россиянам по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Победа в основное время, овертайме или по буллитам позволит российских хоккеистам попасть в четвертьфинал, так как при данном раскладе идущие на пятом месте латвийцы уже не догонят россиян по очкам.

Сборная России на следующий день после выходного дня провела утреннюю тренировку, где наигрывались сочетания на ближайший матч. Изменения коснулись только четвертого звена - вместо Кирилла Капризова, который не примет участия во встрече, действовал Сергей Плотников. Присутствие Плотникова, известного своей жесткой манерой игры, Воробьев объяснил тем, что тренерский штаб ожидает провокаций со стороны латвийцев. Снова 13-м нападающим будет Иван Телегин, в воротах сыграет Андрей Василевский.

Стоит надеяться, что на подготовке сборной России не скажется ажиотаж вокруг публикации снимков словацким порталом, на которых видно, как российские хоккеисты ужинают в ресторане после победы над чехами (3:0). Акцент был сделан на том, что присутствующие выпили 160 бутылок пива. В ответ источник в медицинском штабе национальной команды рассказал ТАСС, что в сборной доверяют игрокам, которые постоянно проходят полный медицинский контроль.

У сборной Латвии же турнирное положение можно назвать критическим. Подопечные Боба Хартли, который в апреле вывел "Авангард" в финал Кубка Гагарина, уступили в ключевых матчах швейцарцам (1:3) и чехам (3:6). Эти поражения, произошедший при неплохой игре, вытеснили их из первой четверки группы В. Подопечные Хартли отстают от идущих на четвертом месте действующих чемпионов мира шведов на три очка.

Матч сборных Латвии и России начнется на арене имени Ондрея Непелы в 13:15 мск. Латвийцы не смогут рассчитывать на дисквалифицированного защитника Ральфа Фрайбергса, который во встрече с чехами был удален до конца игры. При этом форвард Марис Бичевскис, также получивший матч-штраф, избежал подобного наказания.