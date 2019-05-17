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Еврокубки

Президент Евролиги: ЦСКА и "Реал" провели невероятный матч в полуфинале

Жорди Бертомеу отметил, что команды показали атакующий баскетбол

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА и мадридский "Реал" провели в полуфинале Евролиги невероятный матч. Такое мнение ТАСС высказал президент Евролиги Жорди Бертомеу.

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В пятницу ЦСКА обыграл "Реал", который является действующим победителем Евролиги, со счетом 95:90. По ходу четвертой четверти армейцы отыграли отставание в 9 очков.

"Полуфиналы получились отличными. А игра ЦСКА с "Реалом" - просто супер. ЦСКА вырвал победу в невероятном матче. Был очень атакующий баскетбол", - сказал Бертомеу.

В финале ЦСКА встретится с турецким "Анадолу Эфес", победившим в своем полуфинале турецкий "Фенербахче". Финал и матч за третье место пройдут 19 мая.

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