Клайберн: баскетболисты ЦСКА готовы к финалу Евролиги против "Анадолу Эфес"

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА будут готовы к финалу Евролиги против турецкого "Анадолу Эфес", армейцы адекватно оценивают соперника. Об этом ТАСС рассказал форвард ЦСКА Уилл Клайберн.

В пятницу ЦСКА обыграл "Реал", который является действующим победителем Евролиги, со счетом 95:90. Армейцы выиграли четвертую четверть со счетом 30:17. 18 мая Клайберну исполнилось 29 лет.

"Я просил ребят перед игрой, чтобы не испортили мне день рождения. Мы проигрывали 13 очков, казалось, что это катастрофа. Но мы смогли вернуться, и этот подарок я запомню надолго", - сказал Клайберн.

В другом полуфинальном матче турецкий "Анадолу Эфес" обыграл лидера по итогам регулярного чемпионата Евролиги турецкий "Фенербахче" со счетом 92:73.

"Впереди "Эфес". Говорят, они совсем тут не фавориты, но смотрите, как они сыграли с "Фенербахче". Они очень опасны, но мы будем готовы, недооценки никакой нет", - добавил форвард армейцев.

Финал и матч за третье место пройдут 19 мая в испанском городе Витория-Гайстейс.