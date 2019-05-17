{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Глава Единой лиги ВТБ: ЦСКА вышел в финал Евролиги благодаря грамотным действиям Итудиса

Сергей Кущенко считает, что за руководство командой Димитрису Итудису можно поставить памятник

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА одержали победу над "Реалом" и вышли в финал Евролиги благодаря терпению и грамотным действиям главного тренера Димитриса Итудиса. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

На эту тему

В пятницу ЦСКА обыграл "Реал", который является действующим победителем Евролиги, со счетом 95:90. По ходу четвертой четверти армейцы отыграли отставание в 9 очков.

"Это невероятная победа и камбэк. Команда показала характер, билась до конца, а Итудису можно поставить памятник за то, как он руководил. Он до конца верил в свой план на игру, терпел и добился результата, - сказал Кущенко. - ЦСКА просто молодцы, они смогли наказать "Реал", игроки которого в четвертой четверти при каждом свистке апеллировали к арбитрам, вступали в споры и вели себя чересчур эмоционально".

В финале ЦСКА встретится с турецким "Анадолу Эфес", победившим в своем полуфинале турецкий "Фенербахче". Финал и матч за третье место пройдут 19 мая.

Еврокубки
Тренер Ласо: баскетболисты "Реала" в матче Евролиги с ЦСКА боролись до конца
Испанский клуб уступил российской команде в полуфинале турнира со счетом 90:95
Читать полностью