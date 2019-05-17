Итудис: баскетболисты ЦСКА до конца сохраняли самообладание в матче с "Реалом"

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА во время матча полуфинала Евролиги с мадридским "Реалом" сохраняли самообладание и веру в то, что в баскетболе может случиться все что угодно. Об этом рассказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, чьи слова приводит пресс-служба Евролиги.

В пятницу ЦСКА обыграл "Реал", который является действующим победителем Евролиги, со счетом 95:90. Армейцы выиграли четвертую четверть со счетом 30:17.

"Это был удивительный камбэк, поздравляю моих игроков, мы все продолжали верить в победу, хотя "Реал" контролировал игру на протяжении почти всего матча, - сказал Итудис. - У нас были проблемы с потерями и подборами, но в последней четверти мы отлично атаковали, набрали 10-12 очков в очень важные минуты матча, это было удивительное возвращение в игру. Мы сохраняли самообладание и веру в то, что в баскетболе может произойти все что угодно. Мы делали это в плей-офф и в матчах регулярного чемпионата, теперь у нас есть один день, чтобы подготовиться к очередному тяжелому сопернику с прекрасной психологией, хорошей атакой, которая может сделать многое".

В финале, который пройдет 19 мая, ЦСКА встретится с турецким "Анадолу Эфес".