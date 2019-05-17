Тренер Ласо: баскетболисты "Реала" в матче Евролиги с ЦСКА боролись до конца

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /ТАСС/. Игроки мадридского "Реала" боролись до конца в матче полуфинала баскетбольной Евролиги с московским ЦСКА. Об этом заявил главный тренер испанской команды Пабло Ласо, чьи слова приводит пресс-служба турнира.

В пятницу ЦСКА обыграл "Реал" со счетом 95:90.

"Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой, во-вторых, хочу поздравить своих игроков с отличным сезоном в Евролиге, - сказал Ласо. - Выиграли много матчей в регулярном чемпионате, побеждали в плей-офф и вышли в "Финал четырех". Эта встреча была не на жизнь, а на смерть, мы противостояли хорошей команде. Конечно, сейчас очень расстроены, но ничего плохого о своих игроках сказать не могу, потому что они боролись до конца".

"Мы провели хороший сезон, другие команды не были настолько хороши. Знали, что будет трудно победить такой клуб, как ЦСКА. Еще раз поздравляю своих ребят с отличным годом в Евролиге", - добавил специалист.

В финале ЦСКА встретится с турецким "Анадолу Эфес", ранее в полуфинале обыгравшим турецкий "Фенербахче". Решающая игра и матч за третье место пройдут в воскресенье.