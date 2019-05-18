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Еврокубки

Базаревич: ЦСКА перетерпел "Реал" в равной игре и смог добыть долгожданную победу

Российский клуб в пятницу одержал победу над испанской командой (95:90) и оформил выход в финал Евролиги
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

ТАСС, 18 мая. ЦСКА перетерпел мадридский "Реал" в равном матче и сумел выйти в финал баскетбольной Евролиги. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

В пятницу ЦСКА победил "Реал", который является действующим обладателем трофея Евролиги, со счетом 95:90. Армейцы смогли отыграть по ходу встречи отставание в 13 очков, оказавшись сильней в четвертой четверти - 30:17.

"Поздравляю ЦСКА с такой долгожданной для многих победой. Игра была равной, армейцы терпели и смогли преодолеть трудности по ходу встречи. Баскетбол - такая игра, где все может перевернуться за две минуты, нельзя было даже подумать после третьей четверти, что ЦСКА проиграл", - сказал Базаревич.

В финале ЦСКА встретится с турецким "Анадолу Эфес". Игра состоится 19 мая.

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