Баскетболист ЦСКА Родригес не готов сбрить бороду даже в случае победы в Евролиге

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес даже в случае победы в Евролиге не готов сбрить свою бороду. Об этом баскетболист заявил ТАСС.

В пятницу ЦСКА обыграл "Реал", который является действующим победителем Евролиги, со счетом 95:90.

"ЦСКА - большой клуб, все понимаем, как важна для него победа в Евролиге. Здорово, что мы обыграли действующих чемпионов, сделали камбэк, для ЦСКА это не совсем привычно (по ходу третьей четверти армейцы проигрывали 14 очков). Теперь должны быть готовы к матчу с "Эфесом", это очень сильная и уверенная в себе команда. К тому же, они выбили в плей-офф "Барселону", а в полуфинале - "Фенербахче", - сказал Родригес.

"Однако все равно я не готов сбрить бороду. Даже в случае победы в Евролиге", - добавил защитник.

В другом полуфинальном матче "Анадолу Эфес" обыграл победителя регулярного чемпионата Евролиги турецкий "Фенербахче". Встреча завершилась со счетом 92:73.

Финал и матч за третье место пройдут 19 мая.