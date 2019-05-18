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НБА

Де Коло: баскетболисты ЦСКА в матче с "Реалом" вновь проявили характер

Московский клуб по ходу полуфинальной встречи Евролиги отыграл отставание в 14 очков и одержал итоговую победу со счетом 95:90
Нандо де Коло Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Нандо де Коло
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /ТАСС/. Игроки ЦСКА очередной раз в текущем сезоне проявили свой характер и вышли в финал баскетбольной Евролиги. Такое мнение высказал защитник армейцев Нандо де Коло пресс-службе Евролиги.

В пятницу ЦСКА обыграл "Реал", который является действующим победителем турнира, со счетом 95:90.

"Это была тяжелейшая игра. Мы знали до встречи, насколько трудно всегда играть с "Реалом". У них хорошие игроки, которые понимают, как играть, но мы никогда не сдаемся и сегодня проявили характер. Это дало результат", - сказал Де Коло.

"На протяжении этого долгого сезона у нас уже были подобные игры. Каждый раз мы добавляли. Сегодня проделали отличную работу, но нам нужно быть собранными, так как впереди еще одна игра", - добавил французский защитник.

В финале, который пройдет 19 мая, ЦСКА встретится с турецким "Анадолу Эфес".

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