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Европейская федерация тяжелой атлетики назвала предварительные даты проведения ЧЕ в Москве

Ориентировочно турнир состоит в столице России в период с 4 по 12 апреля 2020 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) определила ориентировочные даты проведения континентального первенства 2020 года, которое пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба EWF.

По предварительной информации, соревнования состоятся в период с 4 по 12 апреля. Окончательная дата определится на осеннем конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики. Решение о проведении чемпионата Европы - 2020 в Москве было принято 19 октября 2018 года на конгрессе EWF.

На последнем европейском первенстве в Батуми (Грузия), которое из-за временного отстранения, наложенного за многочисленные допинговые скандалы прошлых лет, стало для сборной России первым с 2017 года, российские спортсмены выиграли в командном зачете. Штангисты завоевали 11 медалей - три золотые, пять серебряных и три бронзовые.

Россия последний раз принимала континентальное первенство в 2011 году, тогда соревнования прошли в Казани. Москва же становилась хозяйкой турнира в 1983 году.

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