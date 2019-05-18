Футболист "Славии" Соучек может стать игроком московского "Спартака"

ТАСС, 18 мая. Полузащитник чешского футбольного клуба "Славия" Томаш Соучек может перейти в московский "Спартак". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Isport.cz.

Контракт чешского футболиста со "Славией" действует до лета 2021 года.

По информации издания, руководство московского клуба уже связалось с чехами по вопросу трансфера 24-летнего полузащитника. Отмечается, что руководство "Славии" хотело бы обеспечить хорошие условия для реализации потенциала Соучека, в случае, если это не удастся, они будут рассматривать вариант продажи игрока в европейский клуб.

Соучек сыграл за "Славию" 128 матчей в различных турнирах, забив 25 голов и отдав 10 результативных передач. Полузащитник является обладателем Кубка Чехии (2017/18). За национальную сборную он провел 18 встреч, в которых забил два мяча.