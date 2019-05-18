Этапы в ЮАР и Марокко могут появиться в календаре "Формулы-1"

ТАСС, 18 мая. Руководство "Формулы-1" намерено расширить географию гоночной серии и внести в календарь два новых этапа - в ЮАР и Марокко. Об этом в субботу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.

На данный момент гонки проходят в 21 стране, в том числе в России.

По информации агентства, этапы могут вернуться в город Марракеш (Марокко) и на трассу "Кьялами" (ЮАР). Кроме того, африканские страны Руанда и Нигерия также заинтересованы в проведении этапа "Формулы-1".

"Мы бы хотели продолжать развивать отношения с этим рынком. На данный момент у нас есть гонки на пяти континентах, и только в Африке у нас не проводятся соревнования. У нас были продуктивные деловые переговоры с ЮАР, с Марокко - в меньшей степени. Поэтому перед нами стоит первостепенная задача - договориться о проведении этапов", - сказал коммерческий директор "Формулы-1" Шон Братчес.

Он отметил, что Марокко проявило высокий интерес к "Формуле-1", власти серьезно рассматривают вариант сотрудничества с организаторами турнира для привлечения туристического потока и экономического развития страны.

Марокко принимал этап "Формулы-1" в 1958 году на трассе в городе Касабланка. Гран При ЮАР проходил 23 раза в период 1962-1993 гг., гонки проходили на трассах в Ист-Лондоне и Йоханнесбурге.