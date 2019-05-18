Игрок клуба НБА "Индиана" Эванс дисквалифицирован за нарушение антидопинговой программы

ТАСС, 18 мая. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Индиана" Тайрик Эванс дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы лиги. Об этом в субботу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НБА.

"Мы серьезно относимся к произошедшему и обратимся к Тайрику, чтобы предложить нашу помощь", - говорится в заявлении "Индианы" по данному вопросу.

"Индиана" в нынешнем сезоне завершила выступление на стадии 1/8 финала плей-офф НБА, проиграв в четырех матчах "Бостону ". В сезоне-2018/19 Эванс в среднем за игру набирал 10,2 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 2,4 результативные передачи.

Эванс выступал за "Сакраменто", "Нью-Орлеан" и "Мемфис". Баскетболист был признан в НБА новичком года в 2010 году. Тогда же вошел в состав символической сборной новичков года НБА.