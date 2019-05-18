Мирзов и Ильин посетят заседание КДК РФС, на котором будет разобран их конфликт

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов и нападающий екатеринбургского "Урала" Владимир Ильин посетят заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), которое состоится 20 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов.

После ответного матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между "Арсеналом" и "Уралом" (2:2, первый матч - 0:1) Ильин спровоцировал Мирзова, после этого последний нанес сопернику удар по лицу. Позднее появилась информация, что причиной конфликта послужили оскорбления на национальной почве со стороны Ильина.

"Мирзов посетит заседание, а как же [иначе]", - сказал Балашов, отметив, что Ильин и представители "Урала" также прибудут в Москву на заседание. "На месте все будет решаться", - резюмировал он.

"Урал" по сумме двух матчей вышел в финал Олимп - Кубка России, где встретится с московским "Локомотивом", который выбил из розыгрыша турнира "Ростов" (первый матч - 2:2, ответная встреча - 2:0). Финальный матч пройдет в Самаре 22 мая.