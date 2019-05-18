Марков, выступавший за "Ак Барс", чаще всех из хоккеистов проверялся на допинг в 2019 году

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Защитник Андрей Марков, выступавший за казанский "Ак Барс" на протяжении двух последних сезонов, чаще всех из хоккеистов проверялся на допинг в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), 40-летний Марков за первые четыре месяца трижды проходил допинг-тестирование в РУСАДА.

По два раза сдавали допинг-пробы подписавший контракт с магнитогорским "Металлургом" Андрей Локтионов, который в минувшем сезоне выступал за ярославский "Локомотив", а также Илья Михеев (бывший игрок "Авангарда", подписавший контракт с "Торонто"), Алексей Шинин (в сезоне-2018/19 - игрок "Трактора"), Наиль Якупов (в сезоне-2018/19 - игрок СКА), Кирилл Слепец ("Локомотив") и юниор Никита Ващенко, выступающий за команду Молодежной хоккейной лиги "СКА-Варяги".

Всего за первые четыре месяца 2019 года было протестировано 125 хоккеистов.