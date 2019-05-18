{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Марков, выступавший за "Ак Барс", чаще всех из хоккеистов проверялся на допинг в 2019 году

Спортсмен трижды проходил допинг-тестирование
Андрей Марков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Марков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Защитник Андрей Марков, выступавший за казанский "Ак Барс" на протяжении двух последних сезонов, чаще всех из хоккеистов проверялся на допинг в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), 40-летний Марков за первые четыре месяца трижды проходил допинг-тестирование в РУСАДА.

По два раза сдавали допинг-пробы подписавший контракт с магнитогорским "Металлургом" Андрей Локтионов, который в минувшем сезоне выступал за ярославский "Локомотив", а также Илья Михеев (бывший игрок "Авангарда", подписавший контракт с "Торонто"), Алексей Шинин (в сезоне-2018/19 - игрок "Трактора"), Наиль Якупов (в сезоне-2018/19 - игрок СКА), Кирилл Слепец ("Локомотив") и юниор Никита Ващенко, выступающий за команду Молодежной хоккейной лиги "СКА-Варяги".

Всего за первые четыре месяца 2019 года было протестировано 125 хоккеистов.

Допинг в спорте
РУСАДА в апреле выявило 13 нарушений правил доступности для тестирования
Всего с начала года было выявлено 104 нарушения правил доступности
Читать полностью