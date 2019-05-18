Стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с латвийцами

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч пятого тура группового этапа чемпионата мира против команды Латвии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

По сравнению с предыдущим матчем против команды Италии (10:0), в составе российской команды произошло одно изменение - Кирилла Капризова заменил Сергей Плотников.

Состав выглядит следующим образом:

вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев;

Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Александр Барабанов;

Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;

Никита Задоров, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Плотников, Иван Телегин.

Матч Россия - Латвия пройдет в Братиславе в субботу, начало - 13:15 мск.