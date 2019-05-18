Российский прыгун в высоту Иванюк стал третьим на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае

ТАСС, 18 мая. Россиянин Илья Иванюк занял третье место в прыжках в высоту на втором этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае.

Россиянин показал результат 2 метра 28 сантиметров с третьей попытки. Победу одержал китайский спортсмен Юй Ван, показавший одинаковый результат с россиянином, но взявший эту высоту с первой попытки. Вторым стал белорус Максим Недосеков, преодолевший планку на высоте 2,28 м.

Ранее бронзовый призер чемпионата Европы - 2018 Иванюк отобрался на чемпионат мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет в Стокгольме 30 мая.