Мемориал Айрапетяна в Ереване вошел в календарь Европейской федерации самбо

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Новый международный турнир памяти заслуженного тренера СССР Левона Айрапетяна вошел в официальный календарь Европейской федерации самбо (ЕSF). Об этом ТАСС рассказал в субботу президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев.

Президент Федерации самбо Армении, мастер спорта СССР Айрапетян скончался год назад 15 мая. С инициативой проведения турнира в ЕФС обратился его сын Михаэль Айрапетян, возглавивший армянскую федерацию самбо после смерти отца.

"Я уверен, что этот турнир будет иметь хорошую перспективу, во-первых, Армения славится своими традициями самбо, в 1970-1980 годах наш вид спорта переживал там настоящий расцвет благодаря энтузиастам. Во-вторых, это важно и для всего мирового самбо - чем больше таких стартов, тем еще более популярным будет наш вид спорта. Сегодня дело своего отца продолжил Михаэль Айрапетян, он вошел в исполком Европейской федерации самбо. Уверен, что он достойно организует предстоящие соревнования", - подчеркнул Елисеев.

Михаэль Айрапетян поблагодарил ЕSF за возможность провести в Ереване первый Мемориал Айрапетяна: "Я признателен за оказанное доверие. У таких турниров своя философия - это возможность почтить память людей, внесших большой вклад в развитие спорта, а также показать на их примере подрастающему поколению, как надо жить и работать, как добиваться успеха. Мне кажется, что такие вещи будут важны во все времена", - подчеркнул Айрапетян.

Соревнования пройдут 1-3 сентября в Ереване.