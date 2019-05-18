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Сборная США разгромила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

Американцы добились победы со счетом 7:1
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 18 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США одержали победу над командой Дании со счетом 7:1 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу в Кошице посетили 6184 зрителя.

В составе американской команды дублем отметился Алекс Дебринкат (12 и 32-я минуты), по шайбе забросили Френк Ватрано (11), Клейтон Келлер (15), Крис Крайдер (19), Дилан Ларкин (34) и Джейк Айкел. У сборной Дании отличился Ник Ольсен (25). В составе сборной Дании результативную передачу отдал Матиас Бау, который является самым атлетичным игроком на нынешнем чемпионате мира, его рост - 201 см, вес - 108 кг, у американцев к двум заброшенным шайбам голевой пас добавил Дебринкат. Одним из линейных арбитров, которые обслуживали встречу, был российский специалист Дмитрий Шишло.

Первое очко на турнире набрал лидер рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года 18-летний Джек Хьюз. Он сделал голевую передачу в эпизоде с голом Крайдера. В матче с датчанами Хьюз впервые на турнире вышел на позиции крайнего, а не центрального нападающего в тройке с Айкелом и Крайдером, также во второй игре подряд в заявке команды США отсутствует Джонни Годро. Американцы забросили четыре шайбы в ворота Симона Нильсена после 11 бросков.

Перед началом второго периода в составе сборной Дании произошла замена вратаря, впервые на турнире на льду появился 33-летний Патрик Гэлбрейт. Ворота сборной США в этой встрече защищал Тэтчер Демко, в прошлом матче (с командой Великобритании, ) основным голкипером был Кори Шнайдер. У датчан в заявке не оказалось лучшего игрока команды, нападающего Ларса Эллера, который в трех матчах набрал пять очков (2 гола + 3 передачи), и, по информации норвежского комментатора TV2 Джимми Бёгорда, имел договоренность с Федерацией хоккея Дании о проведении всего трех матчей на турнире за национальную команду.

До этого матча команды встречались в рамках мировых первенств семь раз, в пяти матчах победила команда США, дважды успех праздновали датчане. Самая крупная победа американцев над датской командой была зафиксирована в 2004 году - 8:3. Лучшим достижением сборной Дании на чемпионатах мира является восьмое место (2010, 2016). Команда США дважды становилась чемпионом мира (1933, 1960).

Американцы с восемью очками после пяти матчей занимают третье место в группе, набрав 11 очков. Датчане расположились на шестой строчке, имея в своем активе пять очков. В следующем туре сборная США 19 мая сыграет с немцами, датская команда днем позже встретится с канадцами.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия540001017-713
2Германия440000012-512
3США531000124-1111
4Канада430000120-109
5Словакия520000319-176
6Дания510100317-165
7Франция500010411-271
8Великобритания50000054-310
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия550000026-315
2Швейцария440000020-212
3Чехия540000126-1012
4Швеция430000128-79
5Латвия520000313-146
6Норвегия510000411-283
7Австрия50000056-280
8Италия50000050-380
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