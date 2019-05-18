Левитин: российские хоккеисты показали сыгранность в матче ЧМ со сборной Латвии

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в матче с командой Латвии на чемпионате мира обеспечила себе выход в плей-офф турнира, показав сыгранность и хороший уровень игры. Таким мнением с ТАСС поделился помощник президента РФ Игорь Левитин, присутствовавший на матче.

Сборная России обыграла латвийцев и досрочно вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

В субботу сборная России одержала победу над командой Латвии со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии и досрочно вышла в плей-офф. В составе российской команды шайбами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24), Никита Кучеров (33).

"Команда сыграла на хорошем уровне. Понятно, что два дня не играли, нужно было раскатиться, поэтому первый период был тяжелым, - отметил Левитин. - Но главный матч впереди, поэтому задел сделан хороший, команда сыгралась. Первые матчи были тяжелыми, будем надеяться, что все будет хорошо".

Подопечные Ильи Воробьева одержали пять побед в пяти матчах, набрав 15 очков. Следующий матч россияне проведут 19 мая против швейцарцев.