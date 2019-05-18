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Георгиев будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче ЧМ с командой Швейцарии

Встреча пройдет 19 мая
Александр Георгиев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александр Георгиев
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев сыграет с первых минут матча группового этапа чемпионата мира со сборной Швейцарии. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

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Встреча между сборными России и Швейцарии состоится в воскресенье и начнется в 21:15 мск. 23-летний Георгиев защищал ворота сборной России во втором матче чемпионата мира с австрийцами (5:0). Остальные четыре игры провел Андрей Василевский.
"Георгиев сыграет со швейцарцами", - сообщил Воробьев.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он провел 33 матча (91,4% отраженных бросков), одержав 14 побед (два матча "на ноль").

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