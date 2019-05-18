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Футбол в России

"Уфа" проиграла "Оренбургу" в матче чемпионата России и сыграет в стыковых играх

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей
Болельщики "Уфы" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Болельщики "Уфы"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Футбольный клуб "Оренбург" в гостях победил "Уфу" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе "Нефтяник", завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев.

Авторами голов стали полузащитники Рикардо Алвес (15-я минута) и Даниэль Мишкич (87).

"Оренбург" прервал серию без побед, которая длилась на протяжении четырех игр. В последний раз команда побеждала "Ростов" 20 апреля в домашнем матче (3:0).

"Уфа" лишилась шансов догнать московское "Динамо", идущее на 12-м месте с 31 очком в турнирной таблице, и сыграет в стыковых матчах за право выступления в РПЛ в следующем сезоне. Перед заключительным туром уфимский клуб занимает 14-е место, набрав 26 очков. "Оренбург" занимает седьмое место, имея в активе 40 очков.

В последнем туре чемпионата России "Оренбург" дома сыграет против московского "Спартака". Встреча состоится 26 мая. В тот же день "Уфа" на выезде сыграет против московского "Локомотива".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит28194553-2761
2Локомотив28157642-2652
3Краснодар28148651-2350
4Спартак28137834-2846
5ЦСКА28129739-2345
6Арсенал28129737-2745
7Оренбург291171137-3440
8Ахмат28109927-2939
9Ростов28911824-2238
10Рубин28714724-2935
11Урал28971229-4334
12Динамо28613923-2331
13Крылья Советов28841624-3828
14Уфа295111324-3326
15Анжи28551813-4820
16Енисей28471721-4919
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