"Уфа" проиграла "Оренбургу" в матче чемпионата России и сыграет в стыковых играх

ТАСС, 18 мая. Футбольный клуб "Оренбург" в гостях победил "Уфу" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе "Нефтяник", завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев.
Авторами голов стали полузащитники Рикардо Алвес (15-я минута) и Даниэль Мишкич (87).
"Оренбург" прервал серию без побед, которая длилась на протяжении четырех игр. В последний раз команда побеждала "Ростов" 20 апреля в домашнем матче (3:0).
"Уфа" лишилась шансов догнать московское "Динамо", идущее на 12-м месте с 31 очком в турнирной таблице, и сыграет в стыковых матчах за право выступления в РПЛ в следующем сезоне. Перед заключительным туром уфимский клуб занимает 14-е место, набрав 26 очков. "Оренбург" занимает седьмое место, имея в активе 40 очков.
В последнем туре чемпионата России "Оренбург" дома сыграет против московского "Спартака". Встреча состоится 26 мая. В тот же день "Уфа" на выезде сыграет против московского "Локомотива".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|19
|4
|5
|53-27
|61
|2
|Локомотив
|28
|15
|7
|6
|42-26
|52
|3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|51-23
|50
|4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|34-28
|46
|5
|ЦСКА
|28
|12
|9
|7
|39-23
|45
|6
|Арсенал
|28
|12
|9
|7
|37-27
|45
|7
|Оренбург
|29
|11
|7
|11
|37-34
|40
|8
|Ахмат
|28
|10
|9
|9
|27-29
|39
|9
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|28
|9
|7
|12
|29-43
|34
|12
|Динамо
|28
|6
|13
|9
|23-23
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|8
|4
|16
|24-38
|28
|14
|Уфа
|29
|5
|11
|13
|24-33
|26
|15
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20
|16
|Енисей
|28
|4
|7
|17
|21-49
|19