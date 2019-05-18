"Уфа" проиграла "Оренбургу" в матче чемпионата России и сыграет в стыковых играх

ТАСС, 18 мая. Футбольный клуб "Оренбург" в гостях победил "Уфу" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе "Нефтяник", завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев.

Авторами голов стали полузащитники Рикардо Алвес (15-я минута) и Даниэль Мишкич (87).

"Оренбург" прервал серию без побед, которая длилась на протяжении четырех игр. В последний раз команда побеждала "Ростов" 20 апреля в домашнем матче (3:0).

"Уфа" лишилась шансов догнать московское "Динамо", идущее на 12-м месте с 31 очком в турнирной таблице, и сыграет в стыковых матчах за право выступления в РПЛ в следующем сезоне. Перед заключительным туром уфимский клуб занимает 14-е место, набрав 26 очков. "Оренбург" занимает седьмое место, имея в активе 40 очков.

В последнем туре чемпионата России "Оренбург" дома сыграет против московского "Спартака". Встреча состоится 26 мая. В тот же день "Уфа" на выезде сыграет против московского "Локомотива".