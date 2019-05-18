Определен состав сборной России по дзюдо на Европейские игры в Минске

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по дзюдо определил состав команды на чемпионат Европы, который в нынешнем году пройдет в рамках Европейских игр в Минске. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Федерации дзюдо России.

В составе сборной выступят Альберт Огузов (60 кг), Якуб Шамилов (66 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (73 кг), Алан Хубецов (81 кг), Хусен Халмурзаев (90 кг), Арман Адамян и Казбек Занкишиев (100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Женскую команду представят Ирина Долгова (48 кг), Юлия Казарина (52 кг), Анастасия Конкина и Дарья Межецкая (57 кг), Дарья Давыдова (63 кг), Алена Прокопенко (70 кг), Александра Бабинцева и Антонина Шмелева (78 кг), а также Ксения Чибисова (свыше 78 кг).

Результаты турнира пойдут в зачет рейтинговой гонки за право участия в Олимпиаде в Токио. Победители состязаний получат по 700 очков, серебряные призеры- по 490, бронзовые - по 350.

На первых Европейских играх в Баку сборная России по дзюдо завоевала три золотые, серебряную и четыре бронзовые медали и заняла первое общекомандное место.

Соревнования дзюдоистов в рамках Европейских игр пройдут с 22 по 25 июня. Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня.