Эксперт: в финале баскетбольной Евролиги между ЦСКА и "Анадолу Эфес" нет фаворита

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский ЦСКА и турецкий "Анадолу Эфес" одинаково заслуживают стать победителем баскетбольной Евролиги. Таким мнением в субботу с ТАСС поделился двукратный серебряный призер чемпионатов мира в составе сборной России по баскетболу Виталий Носов. В пятницу ЦСКА в полуфинале победил "Реал", который является действующим чемпионом турнира, со счетом 95:90. "Анадолу Эфес" в другом полуфинале обыграл "Фенербахче" (92:73). Решающая игра пройдет в воскресенье, начало - 21:30 мск.

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"Кто завтра будет фаворитом, не могу сказать, абсолютно непонятно, думаю, что ЦСКА будет очень сложно, потому что в "Анадолу Эфес" люди взаимозаменяемые, с отличной защитой и очень умным тренером. Две победы ЦСКА над турецкой командой в регулярном чемпионате (102:84 и 80:78 - прим. ТАСС) ни о чем не говорят, - сказал Носов. - Сейчас же новая жизнь, всего один матч, строить расчеты на то, кто победит, не могу, потому что и там, и там отличные баскетболисты. Точно будет интересная игра без явного фаворита, победа любой команды будет заслуженной, обе достойны, чтобы держать кубок в руках". "ЦСКА вчера получил возврат за все свои предыдущие неудачи, когда армейцы постоянно вели в полуфинальных матчах, но проигрывали, а вчера на их месте оказался "Реал", но это спорт, ничего не поделаешь, - отметил эксперт. - Отелло Хантер вчера сыграл не то что матч, а четверть жизни, практически один забрал все подборы, Нандо Де Коло не промахнулся, как обычно это делал в "Финалах четырех". Практически не имея никаких опций в атаке, кроме как проходы, заставляли "Реал" фолить, забили все ключевые броски, то есть все было на кончиках пальцев".

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