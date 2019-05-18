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Легкоатлет Шубенков заявил, что снова хочет выиграть "Бриллиантовую лигу"

На этапе в Шанхае россиянин занял третье место

ТАСС, 18 мая. Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что намерен выиграть "Бриллиантовую лигу" в нынешнем году. Слова россиянина приводит пресс-служба турнира.

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Россиянин стал третьим в беге на 110 метров с барьерами, показав результат 13,28 секунд на втором этапе турнира, который проходит в Шанхае. Он выполнил квалификационный норматив для выступления на Олимпийских играх - 2020. Победу в забеге одержал ямаец Омар Маклауд (13,12). Вторым стал китаец Се Вэньцзюнь (13,17), показавший лучший для себя результат в карьере. Для 28-летнего россиянина соревнования в Шанхае стали первым стартом в году.

"Я доволен результатом, но нужно посмотреть, как его можно улучшить. Я бы хотел показать наилучшее время, чтобы достичь хороших результатов и снова выиграть "Бриллиантовую лигу" в этом году", - сказал Шубенков.

Шубенков является чемпионом мира 2015 года, а также двукратным чемпионом Европы.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет в Стокгольме 30 мая.

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