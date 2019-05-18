Хартли: латвийские хоккеисты выглядели достойно в матче со сборной России на ЧМ

Встреча завершилась победой россиян со счетом 3:1.

"Мы огорчены, мы знали, что будем играть против звезд НХЛ, а также [Сергея] Андронова, [Ивана] Телегина, [Сергея] Плотникова и других игроков, которые могут играть в НХЛ. Их скорость и жесткость должна была стать большим вызовом для нас. Мы показали, что можем играть достойно, в третьем периоде старались давить, но сборная России хорошо оборонялась, и Василевский сделал несколько раз здорово сыграл. Но мне понравилось, как мы действовали в атаке", - отметил Хартли.

В турнирной таблице группы B сборная России занимает первое место (15 очков после пяти матчей), на втором месте идет сборная Швейцарии (12, 4). Сборная Латвии идет на пятом месте с шестью очками после пяти встреч. В следующем матче сборная России 19 мая сыграет с командой Швейцарии, латвийцы 20 мая встретятся со шведами.