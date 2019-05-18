Раджабов считает, что нокаут-система придала большой импульс развитию шахмат

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Проведение турниров по нокаут-системе придало большой импульс развитию шахмат. Такое мнение журналистам в субботу высказал азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.

Вторая партия первого круга этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве, между Раджабовым и японцем Хикару Накамурой завершилась вничью. В пятницу шахматисты провели первую партию, которая также завершилась ничейным результатом. Победитель будет выявлен в воскресенье на тай-брейке.

"Все соперники играли друг с другом много раз, готовиться за полдня - это нормальная ситуация. К такому турниру сложно подготовиться заранее, ты не будешь готовиться сразу к тому, чтобы сыграть против 16 лучших шахматистов мира, - сказал Раджабов. - Ничья - это нормальный результат, который часто встречается в таких нокаутах, это не портит ситуацию, потому что все равно в конце концов есть победитель".

"Трудно оценить шансы перед тай-брейком, но, думаю, что у всех шахматистов высокого уровня шансы примерно 50 на 50, может быть, у Карлсена повыше, - добавил шахматист. - Мне нравится нокаут-система, она придала большой импульс шахматам, привлекла много спонсоров. Система очень интересная, Карлсен голосует за то, чтобы проводить так чемпионат мира".

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.