СМИ: трехкратный чемпион ОИ Грайс стал главным тренером сборной Польши по биатлону

ТАСС, 18 мая. Трехкратный олимпийский чемпион 2006 года по биатлону немец Михаэль Грайс стал главным тренером сборной Польши. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на biathlon.pl.

Грайс завершил спортивную карьеру в 2012 году. В 2018 году он возглавлял мужскую сборную США.

По информации портала, немецкий специалист заменит на посту украинку Надежду Белову, которая была вынуждена покинуть должность по состоянию здоровья. Грайс приступит к работе в июне.

"Я слежу за тем, что происходит в биатлоне, и знаю, какого прогресса достигла польская команда за последние несколько лет. Я вижу перспективы дальнейшего развития, поэтому счастлив работать с польскими биатлонистами. Поставил перед собой цель улучшить индивидуальные результаты спортсменов", - сказал Грайс.

Специалист добавил, что на данный момент ведется работа по составлению тренировочного графика. С большой долей вероятностью у спортсменов будут сборы в немецких Оберхофе и Рупольдинге. Он отметил, что основой успеха должно стать доверие между тренерским штабом и подопечными.

На счету Грайса золотые медали Олимпийских игр в индивидуальной гонке и масс-старте, а также в эстафете, также он является трехкратным чемпионом мира, трехкратным серебряным и шестикратным бронзовым призером мировых первенств, двукратным чемпионом Европы. В сезоне-2006/2007 немец стал обладателем Кубка мира.