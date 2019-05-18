Стала известна музыка новой показательной программы фигуристки Загитовой

ТАСС, 18 мая. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова определилась с музыкой к новой показательной программе. Об этом сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в своем Instagram.

"Где мы могли встретиться еще в твой день рождения (в субботу Загитовой исполнилось 17 лет - прим. ТАСС), как не на льду, - написал Глейхенгауз. - Новая показательная программа : Billie Eilish - Bad Guy".

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18).

Она стала первой в истории российской фигуристкой, кому удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании и второй - в мире (первой была южнокореянка Ким Ён А). Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме выступлений (238,43).

Спортсменка еще не объявляла о своих планах на следующий соревновательный сезон.