"Оренбург" рассчитывает на тренера Федотова в следующем сезоне Российской премьер-лиги

В субботу "Оренбург" в гостевом матче 29-го тура чемпионата России обыграл "Уфу" со счетом 2:0. С 40 очками "Оренбург" занимает седьмое место за тур до конца сезона. Федотов возглавляет команду с 2017 года.

"Было видно, что ребята играют в свое удовольствие, команда билась, не хотела уступать. Игра, думаю, понравилась болельщикам, команда показала, на что способна. Можно было говорить, что все решено, вопросов перед "Оренбургом" не стоит, но команда показала свой характер, идет подготовка к следующему сезону", - отметил Столыпин.

"Закончим сезон, все определим, Федотов работает в клубе, никуда он не дергается, все стабильно, все нормально будет, мы на него рассчитываем. Лучшее - враг хорошего, зачем добро от добра искать, выдумывать, если все нормально? Мы выполняем свои контрактные обязательства, как и он, срок контракта у него не кончается, задачи он выполняет, есть движение вперед. Команда уверенно отыграла сезон, а мы меняем тренера - это глупость", - добавил собеседник агентства.

В заключительном туре РПЛ "Оренбург" дома примет московский "Спартак", игра пройдет 26 мая.