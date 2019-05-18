Представители 24 стран приехали в Оренбург на Кубок Европы по дзюдо

ТАСС, 18 мая. Кубок Европы по дзюдо, в котором принимают участие представители более 20 стран, в десятый раз открылся в Оренбургской области. Об этом в субботу сообщил и. о. вице-губернатора - председателя правительства области по социальной политике Павел Самсонов, открывая международные соревнования.

"Уже в десятый раз Оренбуржью доверено право принимать столь значимое международное соревнование, что является подтверждением авторитета нашей школы дзюдо. В этом году в турнире участвуют представители 24 стран, это говорит о его мировой популярности", - сказал он.

Самсонов отметил, что дзюдо является одним из самых любимых и популярных видов спорта жителей Оренбургской области, всего им в регионе занимается свыше пяти тысяч человек.

В пресс-службе областного министерства физической культуры, спорта и туризма уточнили ТАСС, что в этом году в соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из стран Европы, Азии и Африки, впервые на турнир приедут дзюдоисты из Норвегии и Японии, а также мужская сборная Грузии. В 2018 году на этапе Кубка Европы в Оренбурге сборная России завоевала по девять золотых и серебряных, а также 22 бронзовые медали.

Отмечается, что медали кубка принесут победителям очки в рейтинговой гонке за право принять участие в Олимпийских играх. Кроме того, состязания в Оренбурге являются одним из этапов подготовки молодежной команды России, отбора на первенство Европы для спортсменов до 23 лет. Состязания будут проходить до 19 мая.