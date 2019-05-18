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Футбол в Италии

Криштиану Роналду признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Италии

Португалец провел в турнире 30 матчей и забил 21 гол
Криштиану Роналду EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 18 мая. Футболист сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Италии. Об этом в субботу сообщил портал Football Italia со ссылкой на релиз Серии А.

В текущем чемпионате Роналду провел 30 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Особыми наградами отмечены вратарь Самир Ханданович ("Интер"), защитник Калиду Кулибали ("Наполи"), полузащитники Сергей Милинкович-Савич ("Лацио") и Николо Дзаньоло ("Рома"), нападающий Фабио Квальярелла ("Сампдория").
В чемпионате Италии осталось провести два тура. "Ювентус" оформил чемпионство досрочно.

Роналду перешел в "Ювентус" в июле 2018 года из мадридского "Реала" за €100 млн. 34-летний португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем кубка и суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, всего Роналду провел в составе национальной команды 156 матчей, забив 85 голов.

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