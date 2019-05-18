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Футбол в России

Футболист ЦСКА Влашич получил ушиб коленного сустава в матче против "Ахмата"

Встреча 29-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев
Игроки "Ахмата" Зоран Нижич и ЦСКА Никола Влашич Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки "Ахмата" Зоран Нижич и ЦСКА Никола Влашич
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич получил ушиб коленного сустава в игре чемпионата России с "Ахматом". Об этом журналистам сообщил в субботу после матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Московский ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 1:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.

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"Мы так давно не выигрывали, будто это было в прошлом году: чувствовали себя нервно, были медленны в принятии решений, в остроте у ворот соперника, - сказал Гончаренко. - Но после неудачных серий такие победы нужны - тяжелые, на характере. Мы хорошо действовали в защите, не дав создать много предпосылок для завершения атак соперника. Думаю, мы в целом заслужили сегодня победу".

"Одной из причин экспериментов в составе является нестабильность, тот поиск, который у нас есть, и он объективен: выздоровление Васина, приход Дивеева. Травма, которую получил Дзагоев, тоже выбила нас из колеи", - добавил Гончаренко.

Гончаренко объяснил замены в матче. "Васина в перерыве заменили из-за желтой карточки в первую очередь, мы помним неприятные ситуации, которые у нас уже были. У Влашича ушиб коленного сустава, но пока не знаю, насколько серьезный", - заключил Гончаренко.

ЦСКА вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. В заключительном туре ЦСКА 26 мая на своем поле примет самарские "Крылья Советов". Московский клуб претендует на попадание в еврокубки, для выхода в Лигу чемпионов подопечным Гончаренко необходимо занять третье место, на котором сейчас располагается имеющий матч в запасе "Краснодар" с 50 очками. Для того, чтобы сыграть в Лиге Европы, армейцам нужно не опуститься ниже пятой строчки.

Теги
Российский футбол
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