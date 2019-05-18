Гендиректор ЦСКА Бабаев: Влашич имеет хорошие шансы продолжить карьеру в армейском клубе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич имеет хорошие шансы на продолжение карьеры в клубе. Об этом журналистам сообщил в субботу после матча с "Ахматом" генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

В субботу армейцы на своем поле выиграли у "Ахмата" со счетом 1:0. Срок арендного соглашения Влашича между ЦСКА и английским "Эвертоном" истекает в конце сезона. 21-летний хорватский полузащитник в нынешнем чемпионате России в 24 матчах забил пять мячей и отдал пять голевых передач

"В этот раз, скорее всего, без Лиги чемпионов. Шесть лет подряд играли, это существенный козырь со всех сторон, и для футболистов дополнительная мотивация, и с финансовой точки зрения. Тем не менее, думаю, шансы на то, что Никола останется, хорошие. Речь идет о трансфере", - сказал Бабаев.

В матче с "Ахматом" Влашич получил травму и был заменен во втором тайме. "Надеюсь, травма окажется несерьезной. Он только завтра пройдет углубленное медобследование, которое покажет степень повреждения", - сообщил Бабаев.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. На третьей строчке с 50 очками располагается "Краснодар", который провел на матч меньше. "Сейчас не до эстетики - последние туры чемпионата, и каждое очко на вес золота, нам тяжело даются игры. Понятно, что это не оправдание, но команда молодая, нестабильная и психологически неустойчивая, это все придет с опытом, через такие сложные матчи закаляется характер, появляется стрежень", - заключил Бабаев.

В заключительном матче чемпионата России ЦСКА 26 мая примет самарские "Крылья Советов".