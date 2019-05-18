Непобедимые. Сборная России одержала пятую победу и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии со счетом 3:1, одержав пятую победу подряд на чемпионате мира. Встреча прошла в Братиславе в присутствии 9084 зрителей. Состав сборной России был известен еще на тренировке в пятницу. Изменение в нем было одно - Кирилла Капризова в четвертом звене заменил Сергей Плотников, а 13-м нападающим стал Иван Телегин, который не провел ни одной смены. У латвийцев дисквалифицированного защитника Ральфа Фрайбергса заменил в паре с Кристапсом Сотниексом Кристапс Зиле.

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В пятницу словацкий портал sport24.sk опубликовал фотографии российских хоккеистов в ресторане после матча с командой Чехии (3:0), написав о том, что игроки выпили 160 бокалов пива. В тот же день Воробьев назвал эту информацию полной чушью, а в медицинской службе сборной России ТАСС заявили, что штаб доверяет игрокам и следит за их состоянием здоровья. Разговоры вокруг российской сборной не сказались на ее игре. Тройка Евгения Кузнецова хорошо начала матч и на протяжении трех смен не выпускала соперника из зоны, создавая голевые моменты. Завершающим броскам Александра Овечкина не хватало точности. Ближе к середине периода Кузнецов инициировал стычку у ворот латвийской сборной, в результате которой судьи зафиксировали обоюдное удаление. Через 56 секунд на скамейку штрафников отправился защитник Владислав Гавриков, который не справился с Миксом Индрашисом. Сборная Латвии открыла счет в матче, реализовав численное преимущество в формате "четыре на три", Оскарс Цибульскис после передачи Индрашиса поразил пустой угол ворот Андрея Василевского, который не успел переместиться. Россияне впервые на нынешнем чемпионате мира оказалась в роли догоняющих по ходу матча. Волевая победа и поиски Воробьева Спустя две минуты у форварда сборной Латвии Кениньша сломалась клюшка при броске, ее обломок отлетел в голову Овечкину, у которого пошла кровь, и латвийский хоккеист был наказан двойным малым штрафом. Россияне не воспользовались хорошей возможностью сравнять счет. Если первая бригада большинства в составе Евгения Малкина, Никиты Кучерова, Никиты Гусева, Евгения Дадонова и Михаила Сергачева создала много моментов, то во второй пятерке продолжаются поиски защитника для игры на синей линии. Никита Зайцев действовал неудачно, отдав две неточные передачи Овечкину, после которых форвард не имел возможности бросить по воротам, и однажды сам бросил в игрока команды соперника.

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Во втором периоде вместе с Кузнецовым, Овечкиным, Ильей Ковальчуком и Михаилом Григоренко на позиции защитника вышел Динар Хафизуллин. Его бросок также был заблокирован, после чего латвийские хоккеисты едва не убежали в контратаку. Овечкин догнал убегающего один на один с Василевским нападающего и предотвратил угрозу воротам. "Это [изменения в большинстве] связано с тем, что мы ищем варианты, человек [Зайцев] не играл в большинстве практически два года, и ему нужно время", - подчеркнул Воробьев. По итогам стартового периода сборная России уступала со счетом 0:1, во второй раз за турнир проиграв 20-минутный игровой отрезок. До этого в первом матче чемпионата мира при счете 4:0 россияне в третьем периоде уступили норвежцам (1:2). В начале второй трети игры российская команда воплотила свое игровое преимущество в голы. На первой минуте Дмитрий Орлов броском от синей линии поразил ворота Элвиса Мерзликина. Голевым пасом отметился капитан сборной России Ковальчук, для которого эта передача стала 50-й на чемпионатах мира при 36 голах в 89 играх. Вскоре Гусев с передачи Кучерова в большинстве вывел свою команду вперед. Закрепить успех удалось в середине периода благодаря хорошей контратаке, которую завершил Кучеров. За 36 секунд до окончания периода россияне остались втроем против пятерых соперников. Сначала дисциплинарным штрафом за толчок соперника на борт был наказан защитник Никита Задоров, после чего удалился Никита Нестеров. "Мы решили судейство не обсуждать, жесткая игра была с обеих сторон, естественно, хотим, чтобы мы меньше удалялись", - отметил Воробьев. Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли для того, чтобы не использовать тайм-аут и дать передохнуть своим лидерам, заменил вратаря, тем самым удлинив паузу. Тактический ход не помог его команде, россияне выстояли. В заключительной трети встречи сборная Латвии проводила большое количество времени в зоне российской команды, но безупречная игра Василевского позволила уверенно довести матч до победы. Кучеров возглавил список бомбардиров Российская команда гарантировала себе участие в четвертьфинале чемпионата мира. Подопечные Ильи Воробьева одержали пять побед в пяти матчах, набрав 15 очков. Из группы в плей-офф выходят четыре команды, отрыв сборной России за два матча до конца группового этапа от сборной Латвии, идущей на пятом месте, составляет 9 очков, таким образом, россияне уже не опустятся ниже четвертого места.

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