Бабаев: ЦСКА не получал предложений по трансферу футболиста Марио Фернандеса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не получал запросов по поводу трансфера защитника Марио Фернандеса. Об этом журналистам после победы армейцев над "Ахматом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил об интересе к защитнику ЦСКА и сборной России со стороны "Зенита".

"Продается любой футболист, как мы знаем, нет игроков, которые не продаются. Но в данном случае это слухи, никакой подоплеки нет - ни официальных запросов, ни звонков не было. Трансфер в "Зенит"? Не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассмотрели такой вариант, сейчас это только слухи, даже разговоров и писем на эту тему нет", - отметил Бабаев.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем чемпионате России 28-летний футболист провел 27 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и семью голевыми передачами.