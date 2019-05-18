"Валенсия" стала четвертым представителем Испании в Лиге чемпионов следующего сезона

ТАСС, 18 мая. Футболисты "Валенсии" победили "Вальядолид" со счетом 2:0 в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вальядолиде.

Голы забили Карлос Солер (36-я минута) и Родриго (52).

"Валенсия" с 61 очком заняла четвертое место и вышла в Лигу чемпионов сезона-2019/20. Ранее места в престижнейшем еврокубковом турнире себе обеспечили досрочный победитель национального первенства "Барселона", "Атлетико" (второе место) и "Реал" (третье). В Лиге Европы от Испании выступят "Хетафе" (пятое место, 59 очков), "Севилья" (шестое, 59) и "Эспаньол" (седьмое, 53).

"Валенсия", за которую выступает россиянин Денис Черышев, во второй раз подряд сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, в сезоне-2018/19 клуб пробился в данную стадию турнира через квалификационные матчи. Тогда "Валенсия" заняла третье место в группе Н и выбыла во второй по значимости клубный турнир - Лигу Европы, где дошла до 1/2 финала.