Непомнящий: победа в первой партии упростила задачу выхода во второй раунд Гран-при FIDE

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий считает, что победа в первой партии этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве, упростила для него задачу выхода во второй круг турнира. Об этом шахматист рассказал в субботу ТАСС.

Вторая партия первого круга турнира между Непомнящим и представителем Армении Левоном Ароняном завершилась вничью. Россиянин играл черными фигурами. В пятницу Непомнящий белыми фигурами обыграл Ароняна в первой партии первого круга. Во втором круге Непомнящий сыграет с Вэй И из Китая.

"Меня сегодня устраивала ничья, но я решил принципиально уйти в более острый вариант и в нем уже бороться. Тяжелее было Левону, который был вынужден делать неоптимальные ходы, чтобы сохранить позиции и интригу. Вчерашняя победа в целом упростила мне задачу сегодня, но расслабляться здесь нельзя ни на один момент. О будущих соперниках не думал, предпочтений в этом у меня нет, кто выиграет, к тому и буду готовиться", - сказал Непомнящий.

"По организации никаких нареканий нет, турнир проходит в центре Москвы, вызвал большой ажиотаж. Очень удачно выбрано место его проведения, Центральный шахматный клуб - это место с большой историей. Для меня здесь все пока складывается удачно, грех жаловаться", - добавил Непомнящий.

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.