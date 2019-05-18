Сборная Канады нанесла немецким хоккеистам первое поражение на чемпионате мира

КОШИЦЕ /Словакия/, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Канады одержала победу над командой Германии со счетом 8:1 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла на "Стил-Арене" в Кошице, присутствовало 6510 зрителей.

Хет-трик в составе канадской команды оформил Марк Стоун (17, 27, 39-я минуты), дублем отметился Энтони Манта (44, 45), по одной шайбе забросили Тома Шабо (3), Сэм Райнхарт (46) и Энтони Сирелли (54). У проигравших отличился Ясин Эхлиз (39). Во втором периоде немцы забросили одну шайбу, реализовав единственный бросок по воротам.

Одним из главных арбитров матча был россиянин Роман Гофман. Стоун стал шестым хоккеистом на текущем чемпионате мира, забросившим три шайбы за одну встречу. До этого хет-трик удалось оформить финну Каапо Какко, норвежцу Кристиану Буллу, датчанину Мортену Поульсену, шведу Антону Ландеру и швейцарцу Кевину Фиале. В воротах сборной Канады Картера Харта, который отыграл предыдущий матч с французами (5:2), заменил Мэтт Мюррей. Ворота немецкой команды защищал Никлас Трётле, голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр не попал в заявку на матч из-за травмы, которую получил во встрече с французами (4:1).

До этой встречи сборные Канады и Германии провели между собой 22 матча на чемпионатах мира, в 20 из которых победу праздновали канадцы (18 - в основное время, два раза - в овертайме). Немецкие хоккеисты одержали одну победу в основное время. Также была зафиксирована одна ничья.

Сборная Канады занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 12 очков после пяти матчей. Лидирует сборная Финляндии, набравшая 13 очков, на третьем месте идут немцы (12), на четвертом - американцы (11). Пятое место занимает сборная Словакии (6), шестое - команда Дании (5). Сборная Франции с одним очком занимает седьмое место, замыкает таблицу команда Великобритании, в активе которой ни одного очка.

В следующем матче сборная Канады 20 мая сыграет с командой Дании, немцы 19 мая встретятся с американцами.