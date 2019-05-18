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Сборная Канады нанесла немецким хоккеистам первое поражение на чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу команды Канады
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Канады одержала победу над командой Германии со счетом 8:1 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла на "Стил-Арене" в Кошице, присутствовало 6510 зрителей.

Хет-трик в составе канадской команды оформил Марк Стоун (17, 27, 39-я минуты), дублем отметился Энтони Манта (44, 45), по одной шайбе забросили Тома Шабо (3), Сэм Райнхарт (46) и Энтони Сирелли (54). У проигравших отличился Ясин Эхлиз (39). Во втором периоде немцы забросили одну шайбу, реализовав единственный бросок по воротам.

Одним из главных арбитров матча был россиянин Роман Гофман. Стоун стал шестым хоккеистом на текущем чемпионате мира, забросившим три шайбы за одну встречу. До этого хет-трик удалось оформить финну Каапо Какко, норвежцу Кристиану Буллу, датчанину Мортену Поульсену, шведу Антону Ландеру и швейцарцу Кевину Фиале. В воротах сборной Канады Картера Харта, который отыграл предыдущий матч с французами (5:2), заменил Мэтт Мюррей. Ворота немецкой команды защищал Никлас Трётле, голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр не попал в заявку на матч из-за травмы, которую получил во встрече с французами (4:1).

До этой встречи сборные Канады и Германии провели между собой 22 матча на чемпионатах мира, в 20 из которых победу праздновали канадцы (18 - в основное время, два раза - в овертайме). Немецкие хоккеисты одержали одну победу в основное время. Также была зафиксирована одна ничья.

Сборная Канады занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 12 очков после пяти матчей. Лидирует сборная Финляндии, набравшая 13 очков, на третьем месте идут немцы (12), на четвертом - американцы (11). Пятое место занимает сборная Словакии (6), шестое - команда Дании (5). Сборная Франции с одним очком занимает седьмое место, замыкает таблицу команда Великобритании, в активе которой ни одного очка.

В следующем матче сборная Канады 20 мая сыграет с командой Дании, немцы 19 мая встретятся с американцами.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия540001017-713
2Канада540000128-1112
3Германия540000113-1312
4США531000124-1111
5Словакия520000319-176
6Дания510100317-165
7Франция500010411-271
8Великобритания50000054-310
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия550000026-315
2Швейцария440000020-212
3Чехия540000126-1012
4Швеция430000128-79
5Латвия520000313-146
6Норвегия620000418-296
7Австрия50000056-280
8Италия60000061-450
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