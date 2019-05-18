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Сборная Норвегии забросила семь шайб команде Италии в матче чемпионата мира по хоккею

Итальянцы забросили первую шайбу на турнире
Хоккеисты сборной Норвегии EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Хоккеисты сборной Норвегии
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу над итальянцами со счетом 7:1 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 8872 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Александер Райшенберг (16-я минута), Матиас Треттенес (42), Микаэль Хага (44), Тобиас Линдстрём (48), Сондре Ольден (50), Мартин Рёйнмарк (52) и Стефан Эспеланн (60). У итальянцев отличился Анджело Мичели (43), который стал автором первой шайбы своей сборной на текущем турнире. При этом команда Италии пропустила 45 шайб.

Одним из двух главных арбитров матча был россиянин Евгений Ромасько.

Сборная Норвегии одержала вторую победу кряду и занимает шестое место в группе B, набрав 6 очков. Лидерство в турнирной таблице сохраняет сборная России, в активе которой 15 очков. На три очка меньше набрала команда Швейцарии, которая идет второй, третье место занимают чехи (12). Итальянцы идут на последнем, восьмом месте, не набрав ни одного очка.

В следующем матче 21 мая сборная Норвегии сыграет с командой Латвии, итальянцы днем позднее встретятся с австрийцами, которые также пока не набрали очков на турнире. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия540001017-713
2Канада540000128-1112
3Германия540000113-1312
4США531000124-1111
5Словакия520000319-176
6Дания510100317-165
7Франция500010411-271
8Великобритания50000054-310
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия550000026-315
2Швейцария440000020-212
3Чехия540000126-1012
4Швеция430000128-79
5Латвия520000313-146
6Норвегия620000418-296
7Австрия50000056-280
8Италия60000061-450
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Чемпионат мира по хоккею-2019
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