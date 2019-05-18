Сборная Норвегии забросила семь шайб команде Италии в матче чемпионата мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу над итальянцами со счетом 7:1 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 8872 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Александер Райшенберг (16-я минута), Матиас Треттенес (42), Микаэль Хага (44), Тобиас Линдстрём (48), Сондре Ольден (50), Мартин Рёйнмарк (52) и Стефан Эспеланн (60). У итальянцев отличился Анджело Мичели (43), который стал автором первой шайбы своей сборной на текущем турнире. При этом команда Италии пропустила 45 шайб.

Одним из двух главных арбитров матча был россиянин Евгений Ромасько.

Сборная Норвегии одержала вторую победу кряду и занимает шестое место в группе B, набрав 6 очков. Лидерство в турнирной таблице сохраняет сборная России, в активе которой 15 очков. На три очка меньше набрала команда Швейцарии, которая идет второй, третье место занимают чехи (12). Итальянцы идут на последнем, восьмом месте, не набрав ни одного очка.

В следующем матче 21 мая сборная Норвегии сыграет с командой Латвии, итальянцы днем позднее встретятся с австрийцами, которые также пока не набрали очков на турнире. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.