Свидлер: шахматные турниры по нокаут-системе более зрелищные, и к ним проще готовиться

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Шахматистам проще подготовиться к турнирам, которые проходят по нокаут-системе, в то же время такие соревнования являются более зрелищными. Такое мнение ТАСС в субботу высказал российский гроссмейстер Петр Свидлер.

Свидлер в субботу, играя белыми фигурами, одержал победу над другим россиянином Никитой Витюговым во второй партии первого круга этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. Первая партия завершилась вничью. Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия будет проходить в течение трех дней и включит в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

"Я привык играть с нокаутами, играл много Кубков мира с неплохими результатами, ничего неожиданного в этой системе для меня нет. С одной стороны, это гораздо более нервно, но с другой - интереснее смотреть, игрокам проще готовиться, четче понимаешь, какие перед тобой стоят задачи. Мне нравится этот формат, он лучше, чем тот, что был в сезоне 2017 года", - сказал Свидлер.

Во втором круге турнира Свидлер сыграет с Радославом Войташеком из Польши.

"Сейчас у меня есть день, чтобы подготовиться к следующему сопернику. Здесь все шахматисты сильные, Войташек - очень сильный шахматист практически, в то же время он является одним из лучших теоретиков нашего поколения. Легко не будет, но здесь легко и не бывает, так что это меня не шокирует", - добавил Свидлер.

В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.