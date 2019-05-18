Ватутин: ошибочно полагать, что трофей Евролиги уже у ЦСКА после победы над "Реалом"

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Неправильно считать, что после победы над испанским "Реалом" титул чемпиона Евролиги в кармане у баскетболистов ЦСКА - турецкий "Анадолу Эфес" умеет побеждать грандов и играть под давлением. Об этом ТАСС заявил в субботу президент клуба Андрей Ватутин.

В пятницу ЦСКА в полуфинале победил "Реал", который является действующим чемпионом турнира, со счетом 95:90. "Анадолу Эфес" в другом полуфинале обыграл "Фенербахче" (92:73). Решающая игра пройдет в воскресенье, начало - 21:30 мск.

"Совершенно неправильно говорить, что мы обыграли "Реал" и теперь титул Евролиги у нас в кармане", - сказал Ватутин. - "Эфес" - финалист Евролиги, очень опасная команда. Я даже ездил на их пятый матч плеф-офф с "Барселоной", который они закончили победой. Они показали, что умеют играть под давлением".

"Команда обыграла "Барсу", потом "Фенербахче" в "Финале четырех", какие могут быть вопросы?", - добавил Ватутин.