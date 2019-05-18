"Спартак" победил "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 18 мая. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в гостевом матче 29-го тура чемпионата России.

Голы у гостей забили Зе Луиш (18-я минута, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (51), у хозяев отличился Тарас Бурлак (83). Футболисты москвичей Луис Адриано и Фернандо получили желтые карточки, из-за чего пропустят матч последнего тура чемпионата.

"Спартак" набрал 49 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" с 28 очками идут 13-ми. Московский клуб претендует на попадание в еврокубки, для выхода в Лигу чемпионов подопечным Олега Кононова необходимо занять третье место, на котором сейчас располагается имеющий матч в запасе "Краснодар" с 50 очками. Чтобы сыграть в Лиге Европы, "Спартаку" нужно не опуститься ниже пятой строчки.

В заключительном туре "Спартак" 26 мая сыграет в гостях с "Оренбургом". В тот же день "Крылья Советов" проведут гостевой матч с московским ЦСКА.