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Футбол в России

"Спартак" победил "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

"Спартак" поднялся на четвертое место и отстает от зоны Лиги чемпионов на одно очко
Лоренсо Мельгарехо Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Лоренсо Мельгарехо
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в гостевом матче 29-го тура чемпионата России.

Голы у гостей забили Зе Луиш (18-я минута, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (51), у хозяев отличился Тарас Бурлак (83). Футболисты москвичей Луис Адриано и Фернандо получили желтые карточки, из-за чего пропустят матч последнего тура чемпионата.

"Спартак" набрал 49 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" с 28 очками идут 13-ми. Московский клуб претендует на попадание в еврокубки, для выхода в Лигу чемпионов подопечным Олега Кононова необходимо занять третье место, на котором сейчас располагается имеющий матч в запасе "Краснодар" с 50 очками. Чтобы сыграть в Лиге Европы, "Спартаку" нужно не опуститься ниже пятой строчки.

В заключительном туре "Спартак" 26 мая сыграет в гостях с "Оренбургом". В тот же день "Крылья Советов" проведут гостевой матч с московским ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит28194553-2761
2Локомотив28157642-2652
3Краснодар28148651-2350
4Спартак29147836-2949
5ЦСКА29139740-2348
6Арсенал28129737-2745
7Оренбург291171137-3440
8Ахмат291091027-3039
9Ростов28911824-2238
10Рубин28714724-2935
11Урал28971229-4334
12Динамо28613923-2331
13Крылья Советов29841725-4028
14Уфа295111324-3326
15Анжи28551813-4820
16Енисей28471721-4919
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