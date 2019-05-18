"Спартак" победил "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 18 мая. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в гостевом матче 29-го тура чемпионата России.
Голы у гостей забили Зе Луиш (18-я минута, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (51), у хозяев отличился Тарас Бурлак (83). Футболисты москвичей Луис Адриано и Фернандо получили желтые карточки, из-за чего пропустят матч последнего тура чемпионата.
"Спартак" набрал 49 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" с 28 очками идут 13-ми. Московский клуб претендует на попадание в еврокубки, для выхода в Лигу чемпионов подопечным Олега Кононова необходимо занять третье место, на котором сейчас располагается имеющий матч в запасе "Краснодар" с 50 очками. Чтобы сыграть в Лиге Европы, "Спартаку" нужно не опуститься ниже пятой строчки.
В заключительном туре "Спартак" 26 мая сыграет в гостях с "Оренбургом". В тот же день "Крылья Советов" проведут гостевой матч с московским ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|19
|4
|5
|53-27
|61
|2
|Локомотив
|28
|15
|7
|6
|42-26
|52
|3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|51-23
|50
|4
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|36-29
|49
|5
|ЦСКА
|29
|13
|9
|7
|40-23
|48
|6
|Арсенал
|28
|12
|9
|7
|37-27
|45
|7
|Оренбург
|29
|11
|7
|11
|37-34
|40
|8
|Ахмат
|29
|10
|9
|10
|27-30
|39
|9
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|28
|9
|7
|12
|29-43
|34
|12
|Динамо
|28
|6
|13
|9
|23-23
|31
|13
|Крылья Советов
|29
|8
|4
|17
|25-40
|28
|14
|Уфа
|29
|5
|11
|13
|24-33
|26
|15
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20
|16
|Енисей
|28
|4
|7
|17
|21-49
|19