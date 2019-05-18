Россияне Чарковская и Кудряшов завоевали Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Россияне Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов стали победителями Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу, который прошел в субботу в московском дворце спорта "Мегаспорт", передает корреспондент ТАСС.

Серебряными призерами стали россияне Дарина Козлова и Алексей Кондрашин, бронзу завоевали немцы Мишель Уль и Тобиас Блудау.

"В акробатическом рок-н-ролле существуют две программы: танцевальная (техника ног) и акробатическая, которая предполагает выполнение сложнейших элементов полетной акробатики, где спортсмены летают на высоту порядка шести метров", - сказала президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова, добавив, что в начале соревновательного дня немецкая пара опережала россиян.

В номинации "Буги-вуги" победила пара из Финляндии Анна Тютюнюк и Маси Саурен, второе место заняли шведы Эмма Даниэльсон и Джонатан Хауг, бронзу завоевали шведы Виктор и Вильма Эдлунд.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из России, Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Украины. За звание сильнейших участники боролись в трех дисциплинах - акробатический рок-н-ролл "М класс-микст", "Буги-вуги" (мужчины и женщины) и "Буги-вуги" (юниоры и юниорки).

Акробатический рок-н-ролл признан видом спорта в России с 1986 года. Он сочетает в себе красоту танца и сложность акробатических элементов.