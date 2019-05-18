Кононов: Джикия играл с травмой в матче чемпионата России с "Крыльями"

ТАСС, 18 мая. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия играл с травмой в гостевом матче 29-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов". Об этом сообщил главный тренер "Спартака" Олег Кононов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Встреча прошла в субботу и завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Джикия провел на поле все 90 минут.

"Георгий играл с микротравмой, которую получил в прошлом матче", - сказал Кононов.

Специалист считает, что тяжелая для его команды концовка связана с хорошей игрой соперника. "Никакой паники не было, а нервная концовка связана с тем, что соперник играл довольно агрессивно, - сказал Кононов. - Но наши ребята действовали самоотверженно и со своей задачей справились - одержали победу".

Футболисты "Спартака" Луис Адриано и Фернандо не помогут команде в матче заключительного тура национального первенства с "Оренбургом". Кононов отметил, что у москвичей есть резервы для их равноценной замены. "Карточки - это часть футбольной жизни, у нас есть игроки, которые смогут заменить дисквалифицированных", - сказал он.

В заключительном туре "Спартак" 26 мая сыграет в гостях с "Оренбургом".